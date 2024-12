La formalisation foncière exclusivement sur e-foncier Benin dès 2025

À partir du 1er janvier 2025, toutes les démarches liées à la formalisation foncière dans 12 communes du Bénin devront obligatoirement se réaliser sur la plateforme numérique e-foncier Benin. L’information a été donnée par le directeur général de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) dans un communiqué en date du 02 décembre 2024.

Toutes les opérations de formalisation foncière se feront désormais dans la base de données numérique du Cadastre via la plateforme e-foncier. Cette mesure qui entrera en vigueur en 2025 concerne les grandes Communes du pays, notamment Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Djougou, Pobè, Aplahoué, Bohicon, Sakété, N’dali et Grand-Popo. L’information a été communiquée par le directeur général de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) dans un communiqué n date du 02 décembre 2024. Les autorités communales concernées ont été informées.

