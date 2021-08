La forêt sacrée de Ouidah menacée

Certains patrimoines culturels de la ville de Ouidah sont menacés par la pression urbaine. C’est le cas de la forêt sacrée de Kpassè qui s’étend aujourd’hui sur moins de cinq hectares.

La forêt sacrée de Ouidah fait référence au roi Kpassè. Elle est considérée comme sacrée car c’est le lieu d’où a disparu le souverain en se réincarnant dans un iroko.

D’une superficie de plus de 20 hectares, elle ne couvre aujourd’hui qu’environ 3,5 hectares en raison de la pression foncière et de l’exploitation du bois. Pour sauvegarder ce lieu, une association a été créée par Judicaël Kpassènon, descendant de la famille royale Kpassè. L’association organise des campagnes de sensibilisation et des contrôles. « Mais nos actions ne suffisent pas parce qu’on a peur qu’un jour la forêt disparaisse. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide pour que nous puissions ensemble sauver cette forêt parce qu’elle n’est pas seulement cultuelle mais elle est aussi touristique », a confié Judicaël Kpassènon à la Deutsche Welle.

Patrimoine culturel et historique, la forêt sacrée de Kpassè accueille de nombreux visiteurs.

La mise en œuvre des projets de valorisation et de protection permettra non seulement de sauvegarder ce lieu sacré mais aussi de développer le tourisme.

27 août 2021