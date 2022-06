La finale 2022 du concours MT180 prévue ce vendredi

Le Lauréat du 1er prix du jury du concours « Ma thèse en 180 secondes » qui représentera le Bénin à la finale internationale le 6 octobre 2022 au Canada sera connu ce vendredi 24 juin 2022.

La finale du concours « Ma thèse en 180 secondes », 6è édition organisée au Bénin par le Campus numérique francophone de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), se déroulera, ce vendredi 24 juin 2022, à partir de 14h30 à l’Amphithéâtre Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Au total, treize (13) doctorants ou jeunes doctorants présenteront les travaux de leurs recherches en 180 secondes soit 3 minutes avec pour défi de faire comprendre la thèse à un public profane et diversifié et de curieux dans ce laps de temps.

Qui sera le vainqueur du concours national MT 180 2022 pour représenter le Bénin lors de la finale internationale le 6 octobre 2022, à Montréal, au Canada, tous frais pris en charge par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à l’issue du passage des treize finalistes ? Le rendez-vous est pris à l’UAC pour le savoir et voter également pour le candidat qui aura été « clair, concis » et plus convaincant. Voici quelques critères pour juger les présentations des finalistes : voix claire et assurée, présence sur scène, rythme et fluidité ; langage accessible, usage de métaphores, propos illustrés d’exemples ; enchaînement limpide d’idées claires allant de l’énoncé du contexte à la mise en lumière des travaux. Le vote du public se fera en ligne sur : http://vote.mt180.bj

LES 13 FINALISTES DU MT180 2022

