La fête de la Gaani 2021 annulée

En raison du Covid-19, la fête de la Gaani, édition 2021 n’aura pas lieu. La décision a été prise, lundi 11 octobre 2021, par les autorités communales et celles de la Cour impériale de Nikki.

Au Bénin, les manifestations culturelles et festives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Selon ‘’Le Matinal’’, les festivités seront limitées au parcours rituel du Sinaboko et le passage des représentants des différentes dynasties devant les tambours sacrés, dans l’intimité de la Cour impériale.

