La femme d’un ex ministre de Talon écrouée dans l’affaire 39 ha

L’épée de Damoclès continue de tomber sur les personnes mêlées à l’affaire domaniale portant sur une superficie de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’épouse d’un ancien ministre du président de la République Patrice Talon a été déposée à la Brigade criminelle de Cotonou.

Citée dans l’affaire domaniale portant sur une superficie de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi et convoquée en janvier dernier, la femme de l’ex ministre n’a pas répondu à la convocation et a pris la fuite.

Mais les enquêteurs ont repéré la prévenue à son domicile des mois après sa cavale. L’épouse de l’ex ministre a été arrêtée et déposée à la Brigade criminelle.

Elle sera présentée au Procureur dans les prochains jours.

Plus d’une dizaine de personnes dont l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada, sont en prison pour cette affaire de bradage d’un domaine public de 39 ha dans la commune d’Abomey-Calavi.

La prochaine audience des prévenus est prévue pour le 21 septembre 2021 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

M. M.

11 septembre 2021 par