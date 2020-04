L’une des activités en plein essor actuellement à Cotonou, la capitale économique du Bénin, est la fabrication et la vente des kits de lavage des mains. En raison de la pandémie du Coronavirus dont le pays est victime depuis le 16 mars dernier, et pour se conformer à la mesure de lavage régulier des mains à l’eau et au savon recommandée par les autorités béninoises, les bars, les restaurants, les pharmacies, les ménages et autres, ont adopté un kit qui facilite aux clients et usagers, le rituel du lavage des mains avant toute opération.

L’aspect pratique de l’outil a fait que beaucoup l’ont adopté. Ce qui selon un fabricant, a provoqué une forte demande. Pour sa fabrication, explique ce dernier, il faut deux sceaux en plastique, et des barres de fer, qu’il transforme en permettant la superposition des deux sceaux. Celui d’en haut devant contenir l’eau qui doit passer par un robinet à travers lequel on pourra se laver les mains, et le second, placé au sol, et destiné à recueillir l’eau souillée après le lavage des mains à travers un couvercle troué. Le prix de vente du kit, selon le fabricant, varie entre 30.000 et 70.000 francs CFA, a confié l’un des fabricants.

Outre ces kits installés dans la plupart des espaces marchands, il est observé dans certaines localités du pays, la fabrication de dispositifs artisanaux faits à base de bidons et qui permettent aux gens de se laver les mains sans toucher au matériel.

Des faits qui dénotent de la capacité des Béninois à s’adapter aux situation, et à trouver les solutions idoines aux problèmes qui se posent à eux.

Comme quoi, le Coronavirus ne fait pas que de malheur.

F. A. A.

4 avril 2020 par