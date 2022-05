La douane arraisonne une importante cargaison d’intrants

Plusieurs véhicules transportant frauduleusement les intrants agricoles mis à la disposition des paysans par l’Etat béninois ont été arraisonnés par la douane béninoise.





Les intrants agricoles acquis à grand frais par l’Etat béninois sortiraient de façon frauduleuse du territoire national. Un gros-porteur immatriculé AX 5765 MD, une camionnette, et une voiture de marque Toyota immatriculée BC 5723 RB ont été interceptés par les douaniers. Ils transportaient frauduleusement les intrants destinés à la SODECO, et autres substance chimique nécessaires pour l’amélioration de la productivité les prochaines saisons.

Face à la situation de cherté des produits de première nécessité, le gouvernement a pris des mesures afin faciliter l’accès des intrants aux agriculteurs. De quoi améliorer les prochaines productions et soulager les peines des populations.

Dès lors, des instructions fermes ont été données pour éviter la sortie frauduleuse des intrants du territoire national. Malgré les instructions du gouvernement, des réseaux s’organisent pour la sortie frauduleuse des intrants du territoire.





