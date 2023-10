La dictée de retour dans les cours moyens CMI et CMII

Les élèves des Cours moyens (CMI et CMII) dans les écoles publiques et privées subiront tous les jours de la semaine, l’épreuve de dictée. La directrice départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral à travers une correspondance, a invité les responsables de régions pédagogiques, les directeurs d’écoles, et enseignants des classes de CMI et CMII, à instaurer la dictée dès la rentrée scolaire 2023-2024.

L’examen du Certificat d’études primaires (CEP session de juin 2023) a révélé une insuffisance notoire de connaissance chez les apprenants en matière de dictée. La directrice départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral, prenant la mesure de la situation, a décidé d’instaurer la dictée dans les cours moyens 1ère et 2e année pour compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Les élèves en classe de CMI et CMII subiront tous les jours ouvrables à partir de 7h, l’épreuve de dictée.

Selon la note signée de Alphonsine Gansa, cette initiative ne doit en aucun cas, perturber le planning journalier des activités pédagogiques prévus dans les emplois du temps des cours concernés.

F. A. A.

11 octobre 2023 par ,