La demande de remise en liberté de Madougou rejetée

La présidente de la Chambre des libertés et de la détention de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a rejeté la demande de remise en liberté de Réckya Madougou.

« Dès lors, et au regard des différentes déclarations et des faits à eux reprochés, il est impérieux de procéder à d’autres actes d’instruction notamment d’autres interrogatoires et surtout des confrontations. Des actes possibles qu’en maintenant Reckya Madougou à la disposition de la justice », a ordonné Edibayo Joanna Dassoundo, présidente de la Chambre des libertés et de la détention de la Criet.

Reckya Madougou est poursuivie pour des faits présumés de financement du terrorisme.

La prévenue est une ancienne ministre et candidate du parti d’opposition ”Les Démocrates" à l’élection présidentielle d’avril dernier.

M. M.

17 juillet 2021 par ,