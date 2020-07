La délégation de gestion signée entre African parks et le Bénin

La délégation de gestion, de financement et de développement du complexe Parc W du Bénin, a eu lieu le jeudi 25 juin 2020 à Cotonou, entre le Ministère du cadre vie et du développement durable (Mvcvdd) et l’Ong African parks. C’était par visioconférence entre le ministre du cadre de vie, le Directeur général du Centre national de gestion des réserves de faune(Cenagref) et le Directeur du parc national W du Bénin.

Le contrat de délégation de gestion du complexe W au Bénin est enfin signé. La signature de ce contrat intervient trois (03) ans après celle de la Pendjari. « Nous sommes enfin arrivés à l’heure de la signature du contrat de délégation de gestion du complexe Parc W-Bénin, plus grand parc national du Bénin avec la zone cynégétique de la Djona et le territoire de chasse de la Mékrou », a déclaré le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato dans son allocution. Selon l’ autorité ministérielle, depuis 2016, la bonne gestion des ressources touristiques est l’épine dorsale du Programme d’action du gouvernement (Pag). La bonne gestion des aires protégées et de leur diversité biologique, notamment la grande faune est au centre des réformes du gouvernement, avec la mise en délégation de gestion des complexes parcs de la Pendjari et du W. Ainsi, le Centre national de gestion des réserves de faune (Cenagref) est déchargé de l’exercice direct des fonctions d’aménagement et de gestion durable au niveau des deux parcs nationaux. Du coup, le Cenagref peut se focaliser sur ses missions de supervision des interventions dans le secteur de gestion durable de la faune et de préservation de la biodiversité dans les écosystèmes naturels nationaux. Le Directeur général du Centre national de gestion des réserves de faune (Cenagref), Ferdinand Claude Kidjo a souligné que « le Chef de l’Etat, Patrice Talon, s’est engagé dans son projet de société, « Bénin Révélé », à faire de nos parcs nationaux que sont la Pendjari et le W, des parcs de référence en Afrique de l’Ouest en y promouvant l’écotourisme et le tourisme durable ». Raison pour laquelle le gouvernement, dès 2016, a posé successivement un certain nombre d’actions, dont l’élaboration du Plan d’intervention prioritaire pour la réhabilitation et le développement du complexe W (cofinancement Fsoa et gouvernement Bénin). Pour sa part, le Directeur du Parc national W du Bénin,le Capitaine Abdel-Aziz Bello n’a pas hésité à exprimer sa reconnaissance à l’ endroit des pouvoirs publics. Selon lui, « la signature du présent contrat de délégation de gestion, permettra de consolider les acquis du Pip, afin d’aborder tous les autres maillons de la gestion du parc, pour atteindre effectivement l’objectif de la restauration et du développement du complexe W ». Abdel-Aziz Bello a, ensuite, insisté sur la question sécuritaire du parc et sollicité le ministre du Cadre de vie pour la collaboration des forces de défense et de sécurité, à travers des échanges diplomatiques avec le Burkina-Faso et du Niger pour une harmonisation des mesures de sécurité dans l’espace du W en général.



