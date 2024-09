"La défaite face au Nigéria sera digérée avec la victoire face à la Lybie" (Mounié)

Ce mardi 10 septembre 2024, le Bénin joue la Lybie dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Ce lundi, Steve Mounié, capitaine des Guépards était encore en conférence de presse d’avant match.

Devant les hommes de la presse, l’ancien attaquant du Stade Brestois est revenu sur la lourde défaite à Uyo samedi dernier face aux Super Eagles du Nigéria. Pour Mounié, la défaite ne reflétait pas la physionomie de la rencontre.

"Le 3-0 face au Nigéria n’était pas une défaite facile. On ne s’attendrait pas à ça en allant au Nigéria. Après, il faut aussi voir le contenu du match. C’est un résultat lourd sur le papier mais il ne reflète pas totalement la physionomie du match.", a confié l’attaquant béninois.

Par la suite, Steve Mounié explique ouvertement qu’il faut obligatoirement une victoire des Guépards contre la Lybie ce mardi pour espérer se qualifier pour la CAN. "Si on veut se qualifier pour la prochaine CAN, il est important de repartir demain avec la victoire. Pour nous les joueurs, la défaite face au Nigéria sera digérée avec la victoire de demain face à la Lybie.", a-t-il ajouté.

Pour rappel, la dernière participation du Bénin à une CAN remonte à 2019. La bande à Gernot Rohr n’a pas droit à l’erreur.

J.S

