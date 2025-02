Les Amazones reçues par Mathurin de Chacus

Ce vendredi 21 février 2025, soit le lendemain de la victoire des Amazones sur la Sierra Leone lors de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026, les joueuses béninoises ont été reçues par Mathurin de Chacus. Le Président de la Fédération Béninoise de Football a accueilli l’équipe féminine à son domicile à Lomé, capitale du Togo.

Mathurin de Chacus, président de la Fédération Béninoise de Football (FBF), a reçu l’équipe nationale féminine A à son domicile à Lomé ce vendredi pour un déjeuner. C’est bien évidemment après la victoire 2-1 contre la Sierra Leone. Le but derrière était de féliciter les filles et les galvaniser pour le match retour du premier tour des éliminatoires de la Can féminine 2026. « Je suis fier de vous et je vous encourage à nous ramener la victoire pour la qualification au deuxième tour », a-t-il déclaré face aux Amazones du Bénin.

En présence de Chantal Ahyi, présidente de la commission du football féminin, et de Gilles Gbaguidi, membre du Comité Exécutif de la FBF et président de la délégation, Mathurin de Chacus a transmis une enveloppe de 100.000 francs à chaque joueuse et chaque membre de l’encadrement technique. Noélie Abamon, capitaine de l’équipe, a remercié le président pour ce geste d’un père qui aime ses enfants. Elle a promis au nom de ses coéquipières de mouiller le maillot afin de ramener la victoire.

Pour rappel, dans la cadre de la manche retour de ce premier tour des éliminatoires de la CAN Féminine, les Amazones affrontent la Sierra Leone à Monrovia lundi prochain.

