Trois particularités à la 2e édition de Corsair Foot Academy

Le directeur de Corsair Foot Academy, Rony BERAL et le directeur régional de la compagnie Corsair, Guy CODJIA, ont procédé ce mardi 25 février 2025 à Cotonou, au lancement officiel de la 2e édition de Corsair Foot Academy. C’était à l’occasion d’une conférence de presse rehaussée par la présence de Sidney GOVOU, ancien joueur de l’équipe de France, et directeur technique de l’académie, Steve SAVIDAN, entraîneur, et Augustin FATON, président de l’Union Omnisports d’Akassato (UOA).

Après une première édition réussie à Abomey-Calavi, les responsables de Corsair Foot Academy reviennent au Bénin pour une 2e édition qui démarre ce mercredi 26 février 2025. Le choix porté sur le pays d’Afrique de l’ouest selon le directeur, s’explique par la volonté de l’académie à appuyer les jeunes footballeurs béninois avec l’expertise d’anciens professionnels. Ces derniers vont leur inculquer des valeurs leur permettant de ne pas rater « l’ascenseur social » qui d’après lui, pourrait être le football ou encore l’école. « Le football peut offrir des opportunités et il s’agit tout simplement de les saisir », a souligné Rony BERAL.

L’initiative selon le directeur régional de Corsair s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise. « CORSAIR ne vient pas seulement en tant que entreprise commerciale, elle vient également apporter son assistance au développement de la jeunesse » a souligné Guy CODJIA.

Pour Auguste FATON, président de l’UOA, Corsair Foot Academy est une initiative qui nourrit chez les bénéficiaires, l’envie de se dépasser et de continuer à exceller. C’est une opportunité offerte aux jeunes des milieux ruraux pour exceller non seulement en milieu académique, mais aussi sur le terrain, afin de continuer à nourrir et enrichir leur rêve ; celui de s’extérioriser un jour et devenir un professionnel. Tout en remerciant les responsables de Corsair, il a rassuré de la disponibilité de l’UOA à toujours collaborer et à rendre chaque édition plus intéressante.

Trois particularités à l’édition 2025 de Corsair Foot Academy

L’édition 2025 de Corsair Foot Academy contient particularités. La première est relative à l’extension à la commune d’Adjohoun dans le département de l’Ouémé. L’autre particularité contenue dans cette édition selon Rony BERAL, est lié au partenariat avec UOA qui permet de grandir sur le territoire béninois et de proposer plus de projets sociétaux. « Il ne s’agit pas seulement de faire de la Corsair Academy Foot une fois et de partir. On va s’inscrire dans la durée avec un vrai contrat de partenariat qui permet aux enfants béninois d’accéder à bien de choses que ce soit dans le domaine du football ou encore dans le domaine culturel ou autre », a clarifié le directeur de Corsair Foot Academy. La dernière particularité, a-t-il fait savoir, est relative à la présence des professionnels qui permet d’avoir un regard particulier sur les enfants, les meilleurs surtout, afin de leur procurer, en collaboration avec les autorités françaises, des visas pour des essais dans les centres de formation.

L’analyse vidéo, une innovation importante

Selon l’entraîneur Steve SAVIDAN, les ateliers de stage vont se dérouler dans une approche de proximité permettant aux encadreurs de conseiller les apprenants à certains postes, et en fonction de chaque situation. Le technicien a évoqué au cours de la rencontre avec la presse, l’analyse vidéo qui d’après lui, est « un métier de demain ». A l’en croire, c’est un moyen qui permet de donner le maximum d’informations à une personne lui permettant de s’adapter et de s’analyser afin de pouvoir étudier le plus rapidement. « On apprend aussi bien en regardant qu’en faisant. L’image est très importante. Etant donné qu’elle est très importante, il faut qu’elle soit de très bonne qualité et qu’elle soit surtout orientée », a souligné l’ex joueur de Valencienne.

Pour sa part, l’ancien joueur de l’équipe de France, Sidney GOVOU s’est dit très fier de participer à cette 2e édition et d’apporter sa pierre à l’édifice. Il s’est également dit très intéressé par l’aspect sociétal du projet de stage, un projet à la fois sportif et footballistique.

Cette 2e édition de Corsair Academy Foot prend fin le 1er mars 2025. Selon les résultats de la première édition présentés par le directeur, 30 enfants ayant des difficultés scolaires liées à l’acquisition de matériels scolaires ont été accompagnés en 2024. Trois autres enfants ayant du potentiel du point de vue footballistique sont suivis. L’un d’entre eux est au Sénégal dans une académie qui est très connue. Un autre va quitter bientôt le pays pour se rendre dans la région de Lyon pour un essai, et un 3e sera réévalué à l’instar de 4 autres jeunes footballeurs sur leur évolution pendant un an.

F. A. A.

26 février 2025 par ,