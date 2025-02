Mathurin de Chacus félicite les Amazones

Comme il l’a fait au lendemain de la victoire au match aller contre la Sierra Leone, le président de la Fédération Béninoise de Football a encore magnifié les Amazones du Bénin. C’est notamment après la belle qualification de l’équipe féminine A pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026.



À travers une magnifique lettre, Mathurin de Chacus félicite Aude Gbedjissi et ses coéquipières :

"L’équipe nationale féminine A “Les Amazones” vient de réaliser un exploit historique en décrochant sa qualification pour le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. C’est une première dans l’histoire du football béninois et un moment de fierté pour notre pays.

Je voudrais, à cette occasion, féliciter chaleureusement les joueuses et l’encadrement technique pour cette performance remarquable. Cet exploit reflète non seulement votre travail acharné mais aussi l’engagement collectif qui permet à notre football féminin de briller.

Ce succès est le fruit des réformes significatives que nous avons mises en place, et qui ont permis l’établissement d’un championnat féminin structuré, avec des divisions de première, deuxième et troisième catégories.

Au nom du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football, que j’ai l’honneur de présider, je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner et continuer à promouvoir le Bénin à travers de futures victoires.

Je saisis également cette occasion pour remercier le Chef de l’État, dont le soutien a permis le financement du Centre de formation du football féminin à Lokossa, un projet essentiel pour l’avenir de notre sport.

Encore une fois, félicitations à toutes et à tous. Ensemble, allons plus loin !

Fait à Porto-Novo, le 24 février 2025

Mathurin De Chacus

Président de la FBF", lit-on sur le site de la Fédération Béninoise de Football.

Lors du second tour, le Bénin sera face au Nigéria.

J.S

25 février 2025 par