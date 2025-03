Chabel Gomez rejoint le FC Muras United

L’international béninois Chabel Gomez a signé au FC Muras United en Premier League du Kirghizistan. C’est notamment après une longue période d’inactivité. L’ailier a signé un contrat de six mois, jusqu’en novembre 2025, dans l’espoir de relancer sa carrière.

Charbel Gomez vient de rejoindre la Premier League du Kirghizistan, en signant au FC Muras United. Passé par plusieurs championnats et d’autres expériences en Afrique, il a connu des moments difficiles, marqués par des blessures et des choix de carrière peu fructueux qui l’ont éloigné des projecteurs.

En signant en Premier League kirghize, Gomez fait le pari d’une aventure exotique mais stratégique. Le FC Muras United compte sur son expérience pour dynamiser son attaque. L’ailier béninois devra rapidement s’adapter à un nouvel environnement et prouver qu’il a encore sa place au plus haut niveau. S’il parvient à briller sous ses nouvelles couleurs, il pourrait attirer l’attention d’autres clubs et retrouver la scène internationale.

J.S

