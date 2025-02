Corsair Foot Academy, une opportunité pour les jeunes footballeurs africains

Après une première édition couronnée de succès au Bénin, la Corsair Foot Academy se prépare pour dérouler la 2e édition qui démarre dès le 26 février 2025. L’initiative soutenue par la compagnie Corsair se présente comme une opportunité pour les jeunes footballeurs des quartiers défavorisés en Afrique pour poursuivre leur formation en Europe.

Du 26 au 1er mars 2025, la 2e édition de la Corsair Academy foot va se dérouler au Bénin dans les communes d’Abomey-Calavi et d’Adjohoun. L’initiative soutenue par la compagnie Corsair vise à « répandre les valeurs d’inclusion sociale et de développement par le football tout en identifiant les talents prometteurs des quartiers défavorisés ». Cette année 2025, la Corsair Academy foot poursuit trois objectifs. Il s’agit de l’identifier les talents locaux, de favoriser l’accès à des infrastructures modernes, et de récompenser les jeunes bénéficiaires.

L’identification des talents selon un communiqué de Corsair Academy foot, a se dérouler en Côte d’Ivoire avec les présélections le 19 février à Abidjan, suivies des stages les 22 et 23 février au Lycée Classique de Cocody. Au Bénin, les présélections vont se dérouler le 26 février à Adjohoun et le 27 février à Abomey-Calavi. Les stages se tiendront les 28 février et 1er mars de façon simultanée sur ces deux sites.

Pendant les stages, les jeunes footballeurs bénéficieront d’un encadrement de haut niveau assuré par d’anciens joueurs internationaux tels que Sidney GOVOU, Franck SILVESTRE, Jimmy BRIAND, ou encore Didier DROGBA qui leur offriront « une plateforme structurée et équitable », dans un environnement propice à leur épanouissement footballistique.

Au terme des stages, les 10 meilleurs talents de chaque pays selon un communiqué de Corsair Foot Academy, recevront des licences sportives, des équipements complets et un programme éducatif sponsorisé pour une année complète.

Simplification des opportunités vers l’Europe

En lien avec les autorités béninoises, ivoiriennes et françaises, la Corsair Foot Academy s’engage à simplifier les démarches pour permettre aux jeunes talents repérés de poursuivre leur rêve en Europe, renforçant ainsi le pont entre les continents.

Un partenariat pour l’avenir

Ce programme reflète l’engagement de la Corsair Foot Academy envers la jeunesse africaine, tout en mettant en lumière le rôle du football comme vecteur de développement social et personnel. Cette initiative contribue également au rayonnement du football africain à l’échelle internationale, tout en renforçant les liens entre les populations et les fédérations.

F. A. A.

21 février 2025 par ,