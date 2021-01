La date des examens du Cep, Bepc et Bac connue

Les candidats aux différents examens du Cep, Bepc et Bac savent désormais à quoi s’en tenir. Dès maintenant, chaque candidat a une idée de la date de la tenue de son examen ou concours au titre de l’année scolaire 2020-2021. La décision interministérielle n°086/Mepsta/Mesr/Meta fixant les dates des examens et concours de l’année 2020-2021, renseigne que le Certificat d’études primaires (Cep) se déroulera du 2 au 4 juin 2021. Le Brevet d’études du premier cycle (Bepc) aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2021. Quant au baccalauréat, il sera organisé du 12 au 16 juillet 2021. En ce qui concerne les examens et concours professionnels, les candidats composerons dans les différentes épreuves les 1er et 2 septembre 2021.

7 janvier 2021 par