La création du musée d’art de Cotonou approuvée

Le gouvernement a approuvé ce mercredi 09 février 2022 en Conseil des ministres, la création du musée d’art contemporain de Cotonou et de la Réunion des musées publics.

Ce musée selon le Conseil des ministres, est créé dans le but de donner corps à l’ambition du gouvernement de réhabiliter le tissu muséal national et de valoriser la création plastique. Destiné à offrir une ouverture sur le patrimoine culturel national mais aussi sur la création contemporaine, il aura pour mission essentielle, la sauvegarde, la valorisation et la promotion de l’art contemporain béninois, précise le communiqué final du Conseil des ministres.

De façon spécifique, il sera chargé de conserver, protéger, restaurer, faire circuler et diffuser les œuvres d’art contemporain ; de contribuer à l’enrichissement de ses collections par l’acquisition de celles-ci, à titre onéreux ou gratuit ; de rendre les collections accessibles au public ; de concevoir et exécuter des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous aux collections d’art contemporain et à leurs valeurs scientifiques ; d’assurer et autoriser l’étude scientifique de ces collections et contribuer ainsi aux progrès de la recherche dans le domaine ; de développer des actions de partenariat et de coopération relevant de son champ d’action avec des établissements poursuivant des buts similaires en Afrique et dans le monde.

La Réunion des musées publics quant à elle, est un établissement public en charge de la gestion de l’ensemble des musées publics du pays. Sa gestion s’étend dans un premier temps aux infrastructures culturelles en cours de construction ou de réhabilitation telles que le musée international de la mémoire de l’esclavage, celui de l’épopée des amazones et rois du Danxomè, le musée international du Vodoun, le musée Alexandre Sènou ADANDE et le musée Honmè.

Selon le Conseil des ministres, son portefeuille pourra être élargi à tout autre musée dont la gestion lui sera confiée.

Il aura notamment pour mission de définir l’organisation de chacun des musées sous sa responsabilité puis de veiller à la maintenance et la mise en valeur des équipements muséaux et associés ; à la conservation technique des collections, la promotion des équipements muséaux, la sécurité du public et des visiteurs des espaces muséaux ; à organiser et développer l’économie dérivée ; à développer des approches de mécénat pour accroître les ressources propres hors subventions et allocations publiques ; de même que des événements scientifiques ou culturels relevant des thématiques de ces musées.

F. A. A.

