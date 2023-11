La composition reportée au samedi 16 décembre

La date de composition dans le cadre du concours de recrutement de cent soixante-sept (167) fonctionnaires de l’Etat au profit du ministère de la Justice est reportée au samedi 16 décembre 2023. L’annonce a été faite à travers un communiqué du Ministre du Travail et de la Fonction Publique.

Initialement prévue pour le samedi 02 décembre 2023, la date de composition pour le recrutement de 167 fonctionnaires de l’État au ministère de la Justice est reportée au 16 décembre. Selon le ministre de la Fonction Publique, les listes des candidatures validées et des rejets peuvent être consultées sur le portail web du Ministère à l’adresse www.travail.gouv.bj ou dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique à partir du vendredi 24 novembre 2023.

Les candidats dont les noms figureront sur la liste de rejet pourront satisfaire aux motifs du rejet de leur candidature, du lundi 27 au mercredi 29 novembre 2023. La liste définitive des candidats retenus sera rendue disponible sur le portail web du Ministère du Travail et de la Fonction Publique et affichée dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique, au plus tard le vendredi 08 décembre 2023.

En tout état de cause, précise le ministre, aucune réclamation ne sera acceptée après l’affichage de la liste définitive. Le ministre annonce aussi aux candidats qui seront autorisés à composer que les centres de composition retenus sont les suivants :

Cotonou

• Lycée Technique F. M Coulibaly

• CEG Sainte-Rita

• CEG Gbégamey

• CEG Sègbeya

• CEG Akpakpa Centre

• CEG Kouhounou Vedoko

Abomey

• CEG 1 Abomey

• CEG 2 Abomey

Porto-Novo

• Lycée Béhanzin

• CEG Djègan Kpèvi

Parakou

• Lycée Mathieu Bouké

• CEG Hubert MAGA

Lokossa

• CEG 1 Lokossa

Natitingou

• CEG 1 Natitingou

