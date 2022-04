La composition des équipes au Mondial Qatar 2022

Le tirage au sort des équipes qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022 a eu lieu ce vendredi 1er avril 2022. Les 05 représentants africains sont classés dans les groupes A, D, F, G et H.

Le Sénégal, champion d’Afrique va affronter le Qatar, pays organisateur, les Pays-Bas, et l’Equateur.

La Tunisie classée dans le groupe D, sera aux prises avec la France, le Danemark et le Pérou.

Le Maroc au sein du groupe F, va défier la Belgique, la Croatie et le Canada.

Classé dans le groupe G, le Cameroun sera face au Brésil, la Suisse et la Serbie.

Enfin, le Ghana évolue dans le groupe H aux côtés du Portugal, de l’Uruguay et de la Corée du Sud.

Composition des équipes

2 avril 2022 par ,