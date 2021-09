« La communauté de la 10e circonscription doit se retrouver en moi »

Dr Romaric Ogouwalé a été installé jeudi 16 septembre 2021 dans ses fonctions de député à l’Assemblée nationale. Le suppléant du député André Okounlola fait part de ses défis après sa prise de fonction.

« Mes défis sont de deux ordres. Le premier, c’est au niveau national et il s’agira d’être en accord avec la dynamique qui est en cours depuis 2016 notamment la rénovation qui a débuté dans notre pays. Mon premier défi, c’est donc d’accompagner le chef de l’État dans cette dynamique à approfondir les réformes pour qu’on ait vraiment un pays tel qu’on en est fier depuis 2016 », a déclaré le député Romaric Ogouwalé.

« Deuxième niveau de défi, c’est concernant cette communauté que je représente ici. Vous savez bien que le député est national mais en occurrence, il représente une communauté. Ici, je représente la 10e circonscription électorale (communes de Ouèssè, Glazoué et Savè). Je voudrais dire que cette communauté de la 10e doit se retrouver en moi à travers les actes et gestes que je vais poser ici. Vous savez, il y a eu beaucoup d’événements dans notre zone et avec moi, il faut qu’on retrouve cette phase de réconciliation et de pardon », a-t-il affirmé.

A l’en croire, il faut « qu’on s’asseye pour que le train du développement du Bénin qui est en train de rouler depuis 2016 ne nous laisse ». Il a lancé un appel vibrant pour que cette communauté puisse travailler ensemble pour le développement du Bénin.

Membre fondateur du Bloc républicain, le député Ogouwalé est originaire de Kilibo, commune de Ouèssè.

Il a remercié le président Patrice Talon qui « fait confiance de plus en plus aux jeunes ». « Depuis son arrivée au pouvoir, les jeunes ont commencé par accéder à de hautes fonctions en République du Bénin », ajoute-t-il.

L’honorable a aussi remercié son titulaire André Okounlola promu ambassadeur du Bénin près la Russie. Il n’a pas manqué de lui souhaiter pleins succès dans ses nouvelles fonctions.

A.A.A

17 septembre 2021 par