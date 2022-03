La cité lacustre de Ganvié sera dotée d’un Ceg moderne

La cité lacustre de Ganvié située dans la commune de So-Ava, département de l’Atlantique sera dotée très prochainement d’un collège d’enseignement général moderne. C’est l’une des décisions prises ce mercredi 02 mars 2022 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, les études techniques et architecturales pour la construction dudit collège ont été conduites dans le cadre des projets touristiques à réaliser à Ganvié en vue d’y loger un pôle de développement de l’enseignement et de la formation technique et professionnels.

Les travaux selon le gouvernement, intègrent la construction de locaux administratifs, un atelier avec des aires de stockage, une bibliothèque, une salle polyvalente, une infirmerie, des vestiaires sportifs, un espace sportif extérieur, des espaces récréatifs et un bloc sanitaire.

