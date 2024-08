La cité administrative d’Abomey presque achevée

Les travaux de construction de la cité administrative d’Abomey sont presque terminés. L’infrastructure logée au quartier Adandokpodji, dans l’arrondissement de Vidolé, vise à améliorer les services publics dans le département, et permettre à l’État de faire des économies sur les baux de bâtiments administratifs.

La cité administrative d’Abomey en cours de finition. Le joyau inscrit au programme national de construction d’infrastructures publiques, vise à offrir aux citoyens des services de qualité et à améliorer les conditions de travail des agents de l’État. L’infrastructure qui se distingue de tous les autres bâtiments de la zone par sa modernité, comprend selon une publication du gouvernement, un ensemble de bâtiments modernes et fonctionnels, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des services déconcentrés. On y trouve notamment :

– Une préfecture de taille imposante : s’étendant sur plus de 4500 m². Ce bâtiment abrite les différents services de la préfecture et offre un accueil optimal au public.

– Des directions départementales regroupées : un bâtiment s’étendant sur plus de 3700 m² a été construit pour accueillir les différentes directions départementales, favorisant ainsi une meilleure coordination et l’efficacité des services.

– Une résidence confortable et sécurisée a été aménagée pour le Préfet.

La cité en cours de finition devrait permettre d’améliorer sensiblement la qualité des services publics rendus aux citoyens d’Abomey et des autres localités du Département du Zou.

12 août 2024 par