La campagne électorale démarre ce mercredi

La campagne électorale de l’élection des membres de la Chambre de l’artisanat du Bénin démarre ce mercredi 13 juillet 2022 à 00h. En prélude à cette campagne, le comité d’organisation a organisé une conférence de presse dans la matinée de ce mardi.



Informer et mieux expliquer les dispositions réglementaires de la campagne électorale de l’élection des membres de la Chambre de l’artisanat, c’est l’objectif de la conférence de presse animée dans la matinée de ce mardi 12 juillet par le comité d’organisation. Les opérations de campagne électorales selon le président du comité d’organisation, sont libres. « Les candidats peuvent utiliser pendant la période de la campagne électorale, divers canaux de communication sous réserve toutefois, du respect de la réglementation en vigueur », a souligné Jacques Richard Codjo.

Le directeur générale des élections a rassuré à l’occasion, des dispositions prises par l’institution pour parvenir à une élection libre, transparente, et apaisée. La CENA est occupée à la confection des kits du matériel électoral qui seront déployés dans les postes de vote ouverts dans les arrondissements du Bénin, a fait savoir Adam Soulé Abou. Les agents électoraux des postes de vote et leurs superviseurs seront formés pour accueillir les électeurs le 24 juillet 2022, jour de l’élection, le lieu indiqué pour chacun, a-t-il informé.

La campagne électorale va durer 10 jours, et prendra fin le vendredi 22 juillet 2022 à 00h. Seuls les candidats enregistrés lors du recensement national des artisans pourront participer à l’élection. 546 postes de vote sont prévus.

F. A. A.

12 juillet 2022 par ,