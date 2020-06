La bière LIBS de retour sur le marché plus raffinée

LIBS est désormais disponible dans les bars et autres points de vente. Pour le bonheur des consommateurs, la bière est cette fois-ci, plus raffinée, un goût amélioré, et à un bon prix.

Le Directeur Commercial et Marketing de la Brasserie LIBS ; ARMEL TAPSOBA, dans un entretien accordé à la presse en a donné l’assurance.

Selon le Directeur Commercial et Marketing de LIBS, il revient aux consommateurs de goûter pour mieux apprécier la nouvelle bière. Conscients de ce qu’il existe une multitude de bières sur le marché, et de la concurrence qui est bien installée, il reste convaincu que la bière LIBS « ira bien sur le marché ».

« Le produit va bien se comporter sur le marché car nous avons une bière de qualité supérieure », a souligné ARMEL TAPSOBA rassurant que c’est une bière très raffinée, très légère, et qui se laisse boire facilement. « C’est une bière qui est faite à base du maïs local du Bénin », a-t-il ajouté.

Malgré la pandémie de Coronavirus, le comportement de la bière pour un début, selon le Directeur Commercial et Marketing, est assez satisfaisant. « Nous savons que cela ne sera pas facile, mais nous avons foi que ça va aller. Pour avoir l’habitude pour la consommation, il faut juste goûter pour y rester », a-t-il déclaré.

Pour ce qui concerne la disponibilité du produit, ARMEL TAPSOBA a rassuré que la bière Libs est disponible sur toute l’étendue du territoire national grâce à un circuit de distribution bien suivi. Plusieurs distributeurs ont été installés, notamment dans le nord, le Mono, le Couffo, le Zou, les Collines et à Cotonou, a-t-il confié. A l’en croire, il ne reste qu’à la brasserie de produire en quantité. « LIBS, c’est notre bière, c’est la bière béninoise, c’est la bière du Bénin. C’est une bière qui est faite avec le maïs local du Bénin, c’est une bière qui soutient la culture béninoise », a-t-il déclaré avant d’ajouter que 90% de ceux qui travaillent dans le service, sont des Béninois.

L’absence observée de la bière LIBS n’est faite qu’à Cotonou, a fait savoir le Directeur Commercial et Marketing. La bière selon lui, a toujours été présente dans les autres localités du pays, à savoir, le Mono et le Couffo, au Nord et dans le Zou et les Collines.

Le Directeur Commercial et Marketing a par ailleurs précisé que la Brasserie LIBS ne produit pas que de la bière, et pas seulement la bière LIBS. « Nous avons d’autres bières telles que Laguna, Hinguer, Marina », a-t-il ajouté.

Outre la bière, la Brasserie LIBS produit également des sucreries avec les produits avec la gamme ‘’Sipa’’. « Nous sommes aussi présents au niveau de l’eau avec Aquabell et Adoro », a-t-il expliqué.

En dehors du Bénin, LIBS dispose d’une usine au Burkina-Faso. Là-bas aussi la bière ne se comporte pas mal, elle satisfait les consommateurs qui selon le Directeur Commercial, l’aiment bien et l’ont adoptée.

F. A. A.

8 juin 2020 par