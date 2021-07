La Tunisie accueille la 13è édition d’Africa PPP

La 13ème conférence virtuelle Africa Public Private Partnership aura lieu les 1 et 2 décembre 2021 sous le format virtuel en Tunisie. Le gouvernement tunisien accueille l’événement virtuel en 2021 et l’édition présentielle en 2022 en tant que présentateur principal du projet pour la région d’Afrique du Nord.

« Collaborer sur des projets d’infrastructure publique, physique et technologique pour obtenir un avenir durable et une infrastructure intelligente" », c’est le thème de la 13ème édition d’Africa PPP. Il s’agit d’un événement qui donnera un aperçu en temps réel de l’environnement actuel des PPP en Afrique. L’accent sera mis sur des pistes viables pour accélérer la priorisation des PPP, en mettant en évidence des études de cas en Tunisie, en Égypte, au Maroc et en Algérie, dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne renouvelable, des ports maritimes et industriels. Africa PPP 2021 aura lieu en décembre à un moment clé de l’expansion des PPP dans la région, où les opportunités d’investissement en PPP augmentent rapidement, ce qui permet aux gouvernements de créer un espace fiscal pour d’autres engagements nationaux.

Africa Public Private Partnership est une communauté de propriétaires et d’industriels, des secteurs public et privé, qui se rencontrent par le biais de notre conférence. Les partenaires de l’événement présentent des services ou des produits par le biais de la conférence, du sponsoring et de l’exposition. Compte tenu des limitations causées par les restrictions actuelles de la Covid-19, l’événement se déroulera en ligne. La participation virtuelle permet à la communauté de professionnels des secteurs public et privé de rester informée des projets, des partenaires et des évolutions du secteur.

Les points forts du programme 2021

A cet évènement, tous les projets tunisiens à venir seront présentés par des représentants de haut niveau et des équipes de projets. Il y aura des sessions très ciblées sur les énergies renouvelables, les aéroports, le rail, le fret, le transit, la mobilité, l’eau, les ports, les ports maritimes et les voies navigables, les soins de santé physiques et à distance grâce à la technologie pour l’Egypte, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Sans oublier le panel des PDG et des directeurs financiers des aéroports ; les discussions sur l’adaptation des infrastructures au changement climatique et sur les projets d’infrastructures pour un avenir durable et des infrastructures intelligentes. Ça sera aussi l’occasion de comprendre les partenariats public-privé et l’état du marché post-Covid afin de saisir les opportunités. La 13ème édition d’Africa PPP sera bilingue en anglais et en français, et comprendra une journée de formation supplémentaire le 3 décembre 2021.

Des sessions intéressantes de discussions en 2020

L’événement panafricain était virtuel pour la première fois en décembre 2020, permettant des sessions intéressantes de discussion sur les PPP au Maroc. L’événement a eu le soutien spécial du gouvernement du Maroc, avec le ministère de l’économie et des finances, et le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau du Maroc.

La 12ème édition d’Africa PPP a rassemblé 16 projets de PPP et des participants de 34 pays. Ces participants provenaient du secteur public (35%), et étaient des investisseurs (33%), des conseillers et développeurs (23%), des constructeurs (8%) et des unités de PPP (3%).

Il est nécessaire que les gouvernements, le secteur privé et les IFD s’accordent sur les meilleures pratiques réglementaires afin de remédier à la lourdeur des cadres réglementaires actuels en matière de PPP, qui prennent trop de temps et augmentent les coûts. La conférence a également noté la nécessité d’accélérer la réglementation, ce qui pourrait être réalisé par la création d’institutions spécialisées pour rationaliser le processus et résoudre les obstacles plus rapidement. L’accent sera mis sur les PPP relatifs à l’eau en vrac car ils sont plus faciles à structurer que la distribution. Les problèmes liés à l’eau non génératrice de revenus doivent être abordés et les tarifs doivent refléter les coûts à long terme afin de réduire les risques liés aux projets et d’assurer la viabilité et la durabilité. Ces sujets seront abordés lors d’Africa PPP 2021.

La conférence Africa PPP 2021 offre des opportunités en ligne de réseautage professionnel de qualité aux partenaires de l’événement afin de tenir les acteurs de l’industrie informés des derniers services et produits. Elle est conçue pour donner une visibilité maximale à chaque partenaire participant, avant, pendant et après l’événement. Lien vers l’inscription : https://ametrade.org/event/africappp-2021/.

AAA

