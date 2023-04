La Secrétaire d’État française échange avec les étudiants de l’EPA

En visite de travail au Bénin, la Secrétaire d’État française auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux Chrysoula Zacharopoulou a rencontré ce jeudi 30 mars 2023, les étudiants et responsables de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) qui bénéficie d’un partenariat avec la France.

La coopération muséale et patrimoniale est l’une des priorités du partenariat franco-béninois. C’est dans ce cadre que l’Ecole du Patrimoine Africain bénéficie d’un appui de la France. À la tête d’une délégation et en présence du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola et son collègue chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération Aurelien Agbénonci, la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou a échangé avec des enseignants et des étudiants de l’École du Patrimoine Africain de Porto-Novo. La coopération patrimoniale, la formation professionnelle, l’appui de la France à l’EPA, la restitution de 26 trésors royaux d’Abomey a été au cœur des discussions. Le fondateur de l’EPA, Alain Godonou a mis l’accent sur la réussite de l’exposition des œuvres au Palais de la Marina.

En 2022, la France a affecté un expert technique international (ETI) auprès de l’École du Patrimoine Africain (EPA) afin de réaffirmer le positionnement régional de l’établissement, de réviser les curricula de formation. L’objectif est de positionner « l’établissement dans les meilleurs standards internationaux, et de favoriser, dans le cadre des partenariats établis, l’émergence d’un entrepreneuriat culturel innovant et créateur de valeur et d’emplois ». Selon la secrétaire d’État française, la France va continuer dans la même dynamique pour une coopération patrimoniale réussie.

Le Bénin reçoit aussi le soutien de la France dans le cadre du programme national de construction et de restauration de musées. L’Agence Française de Développement appuie à hauteur de 35 millions d’euros, la construction du Musée de l’Epopée des Rois et des Amazones du Danhomè et la rénovation de quatre premiers palais du site classé d’Abomey. À cela s’ajoutent des programmes d’échange et de formation internationale au bénéfice des conservateurs béninois ; des missions d’expertise et d’appui-conseil etc. Le gouvernement béninois a associé la France au projet de création du Quartier culturel et créatif (QCC) qui va accueillir le nouvel institut Français du Bénin.

Akpédjé Ayosso

31 mars 2023 par