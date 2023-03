La Secrétaire d’Etat chargée du développement à Cotonou ce mercredi

La Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux est annoncée à Cotonou ce mercredi 29 mars 2023. La signature d’accords de coopération et la visite des projets financés par l’Agence française de développement (AFD) sont au programme de Chrysoula Zacharopoulou.

Une personnalité de la République française sera à Cotonou ce mercredi 29 mars. Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux va fouler le sol béninois. Durant son séjour au Bénin, elle va procéder à la signature de plusieurs accords de coopération. Chrysoula Zacharopoulou visitera ensuite les projets financés par l’Agence française de développement.

Cette visite de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux fait suite à celle du chef de l’Etat en France il y a quelques semaines ; et témoigne de l’excellente relation de coopération entre le Bénin et la France.

Après Cotonou, Chrysoula Zacharopoulou va se rendre ensuite au Togo puis au Ghana.

F. A. A.

28 mars 2023 par