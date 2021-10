La SOGEMA interdite d’accès aux personnes non vaccinées

Pour compter du 02 novembre 2021, le personnel de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA), et les usagers des marchés sous tutelle seront interdits d’accès à la direction générale de la SOGEMA, la Radio SOGEMA et autres structures annexes.

Le directeur général de la SOGEMA, Armand Gansè à travers le communiqué N° 1210/10/21/MDGL/SOGEMA-DG/AD en date de ce mercredi 27 octobre 2021 a porté l’information à la connaissance de son personnel, de la Radio SOGEMA, des structures annexes et des usagers.

L’accès à la SOGEMA et à ses structures annexes sera donc conditionné par la présentation d’un pass vaccinal, ou d’un.résultat PCR (test COVID-19) datant de moins de 48 heures, et d’une pièce d’identité en cours de validité.

Selon le communiqué, des contrôles systématiques seront organisés tous les jours, pour compter de la date de signature du communiqué à toutes les entrées de la SOGEMA et des structures sous tutelle par des équipes mises en place à cet effet.

Armand Gansè dit compter sur la compréhension de tous pour une lutte efficace contre la pandémie du Coronavirus.

F. A. A.

28 octobre 2021 par ,