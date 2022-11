La SOBEMAP dissoute en Conseil des ministres

Une nouvelle société de Manutention créée au Port de Cotonou prendra le relais de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP). C’est l’une des décisions prises par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi 30 novembre 2022.

Le gouvernement a décidé de la création d’une nouvelle société de manutention au port de Cotonou à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 30 novembre 2022.

La nouvelle société d’économie mixte avec son capital est portée par l’Etat et un partenaire stratégique de référence internationale.

Selon le Conseil des ministres, la modernisation en cours du port de Cotonou conduit à la réorganisation des activités portuaires autour de trois principaux terminaux, à savoir : un terminal polyvalent, un terminal à conteneur et un terminal vraquier en construction. Ceci appelle à davantage de professionnalisme et de spécialisation des acteurs, puis nécessite la mobilisation d’importants moyens financiers par les manutentionnaires.

« Ce choix présente le double avantage de faire profiter au port de l’expertise du partenaire stratégique, de son réseau d’armement qui induira l’accroissement du trafic portuaire et de sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à l’acquisition d’équipements modernes de manutention ».

En remplacement de la SOBEMAP…

La nouvelle société prendra le relais de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), a indiqué le Conseil des ministres.

Il est noté en effet un « faible niveau de compétitivité » de la SOBEMAP « notamment par son statut d’entreprise publique qui ne facilite pas la flexibilité et l’adaptation aux exigences du commerce maritime international » et « sa trop faible capacité d’investissement qui ne lui permet pas d’adapter ses équipements aux besoins de l’industrie maritime en perpétuelle mutation ainsi que la structure de ses charges d’exploitation », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres. « Pour toutes ces raisons, il convient donc de procéder à la dissolution de la SOBEMAP, de nommer son liquidateur et d’engager le processus de création de la nouvelle société mixte de manutention », a précisé le Conseil.

