La SOBEBRA met en terre près de 50.000 plants à Ouèdo

La Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) a organisé, samedi 10 juillet 2021, une journée de reboisement dans la forêt classée de Ouèdo en partenariat avec le ministère du cadre de vie et du développement et les autorités locales.

Les responsables et employés de la SOBEBRA ont répondu présents à cette journée de reboisement samedi 10 juillet à Ouèdo. L’entreprise citoyenne a reboisé 20 hectares dans la forêt classée de Ouèdo avec près de 50.000 plants mis en terre. L’opération s’est déroulée avec le soutien des agents des eaux, forêts et chasse. Cette action de la société entre dans le cadre de la mise en œuvre du 5e pilier de la politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). Il est axé sur la préservation et la protection de l’environnement.

L’entretien des plants sera fait par les populations riveraines pendant trois ans. Elles seront rémunérées par la SOBEBRA. Les années antérieures, l’entreprise a reboisé plus de 30 hectares à Pahou, Cotonou et Tourou.

