La SGDS lance la Journée mensuelle du tri à Porto-Novo

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) a lancé, samedi 8 juin 2024, à Porto-Novo, la Journée mensuelle du tri. C’est à travers une séance de sensibilisation sur trois artères principales de la ville.

Sensibiliser la population à l’importance du tri des déchets solides ménagers (DSM) et promouvoir les pratiques de gestion durable des déchets. Tel est l’objectif de la Journée mensuelle du tri lancée ce samedi à Porto-Novo par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS). Elle s’ajoute aux nombreuses initiatives de la SGDS notamment celle relative à la campagne de salubrité mensuelle.

Selon Armel Madégnan, chef service gestion des déchets solides ménagers de la SGDS, la journée mensuelle du tri est lancée en prélude au démarrage des activités de tri dans les ménages et au sein des gros producteurs. « La mauvaise gestion des déchets nuit gravement à notre environnement immédiat par ricochet à notre santé. La SGDS faisant une gestion durable des déchets est amenée à instaurer désormais la réduction de tout ce que nous produisons comme déchets, la réutilisation de ces déchets et le recyclage de ces déchets », a expliqué Armel Madégnan.

À Porto-Novo, les animateurs territoriaux et les superviseurs de la SGDS ont débuté la sensibilisation par la gare Alaga et environ. Ils se sont ensuite rendus sur l’axe du marché Gbègo puis au boulevard cinquantenaire. La sensibilisation sur ces différents lieux est suivie d’une séance de salubrité. « Ce sont des lieux stratégiques où nous avons beaucoup plus un brassage d’usagers », a indiqué Armel Madégnan.

Au cours de la campagne de sensibilisation et de salubrité, les agents de la SGDS ont passé les messages suivants : « Désormais je trie mes déchets. Je range d’un côté dans une poubelle mes déchets alimentaires et les déchets végétaux et dans une autre poubelle je mets le reste de mes déchets ».

Les avantages du tri des déchets ont été aussi présentés aux populations : « Trier mes déchets, c’est créer de la richesse. Trier mes déchets, c’est disposer d’une poubelle adaptée et homologuée. Trier mes déchets, c’est offrir un cadre de vie sain ». Le Chef service gestion des déchets de la SGDS a invité la population à faire désormais du tri à la source.« Tout ce que nous générons comme déchets que ce soit d’activité économique ou non, ne doit plus être sujet de rejet immédiat », a souligné Armel Médégan. A l’en croire les matières premières peuvent être transformer afin d’avoir d’autres produits à usage divers. « Nous avons le devoir de les réutiliser, de réduire et de recycler autant que nous pouvons », a ajouté le Chef service gestion des déchets de la SGDS.

L’initiative de la Journée mensuelle du tri est accompagnée par la mairie de la ville de Porto-Novo. Selon la directrice des affaires domaniales et environnementales, Titilayo Dotchamou, la mairie de Porto-Novo est en parfaite collaboration avec la SGDS pour la réussite de cette initiative. « Nous avons associé les chefs quartiers des sites identifiés concernés et puis nous avons demandé à ce qu’ils associent la population », a déclaré Titilayo Dotchamou. Elle a invité la population à un bonne gestion des déchets solides et ménagers.

Les chefs quartier sont appelés à poursuivre la sensibilisation auprès de la population. « C’est une bonne initiative qui va permettre de rendre la ville propre. On va continuer la sensibilisation dans notre quartier », a affirmé Clément Ahouansou, chef quartier Foun-Foun Gbègo.

Citoyenne béninoise et directrice exécutive de l’ONG Nature plurielle, Hermione Kodjo a aussi pris part à cette séance de sensibilisation. « Quand on parle d’environnement, c’est une question qui concerne tout le monde. En tant qu’activiste dans le domaine environnemental, je trouve ma place ici avec la SGDS qui a initié cette journée de tri. C’est un travail que nous faisons déjà et nous allons le faire davantage pour que notre environnement soit plus sein et plus propre », a confié Hermione Kodjo.

La Journée mensuelle du tri se fera désormais chaque mois de manière rotative dans toutes les villes où intervient la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité.

Akpédjé Ayosso

