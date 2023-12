La SE Apolline Bella Dossou prend fonction

La nouvelle Secrétaire Exécutive (SE) de Touncountana, Apolline Bella Dossou désignée en remplacement de la SE démissionnaire a été officiellement installée dans ses fonctions, lundi 05 décembre 2023.

« C’est bien vrai que la peur étant dans le ventre, on a voulu ne pas accepter. Mais, avec l’aide de mon époux, M. Dossou que vous avez devant vous, qui m’a beaucoup incitée à ne pas refuser parce que pour lui, c’est une mission républicaine, je n’ai pas pu dire non. Alors, j’ai pris mon courage à deux mains et me voici aujourd’hui devant vous ». Ainsi s’est exprimée Apolline Bella Dossou, Secrétaire Exécutive (SE) de Touncountouna, le mardi 05 décembre 2023 lors de son installation officielle.

La nouvelle SE remplace Sidonie Houndonougbo qui a démissionné.

Apolline Bella Dossou a été tirée au sort le 10 novembre 2023.

