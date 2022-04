La SBEE met en garde les auteurs des actes de vandalisme

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) continue de subir des actes de vandalisme sur ses installations. A travers un communiqué, la direction générale de la SBEE met en garde les auteurs.

« Il nous a été donné de constater de plus en plus que des personnes mal intentionnées, agissant avec ou sans la complicité d’agents de la SBEE, volent et vandalisent les installations électriques, nuisant ainsi fortement aux intérêts de la société et de tous les citoyens béninois », informe la direction générale de la SBEE. Elle rappelle « que toute installation électrique est un bien public et toute intervention destructrice commise dessus, sans mandat ou au mépris des procédures internes de la SBEE, constitue un acte de vandalisme ».

Les auteurs sont non seulement exposés à des risques d’électrocution pouvant conduire à la mort, mais aussi à des poursuites pénales.

« En tout état de cause, aucun acte de vandalisme constaté sur des installations électriques, ne sera traité avec légèreté. Les auteurs ou complices de ces actes délictueux, subiront les rigueurs de la loi », prévient la SBEE. La société interpelle « l’esprit civique et patriotique de toute la population béninoise, au sujet de la protection du bien public que constitue le réseau électrique ». Elle les invite à la vigilance et à la collaboration, en dénonçant auprès de ses services, tout intervenant suspect sur les installations (poteaux électriques, postes en cabine, lignes HTA…).

A.Ayosso

14 avril 2022 par