La SBEE annonce des perturbations dans plusieurs localités ce mardi

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) annonce des perturbations dans la fourniture d’électricité ce mardi 20 août 2024 dans plusieurs localités, notamment à Kandi, Abomey-Calavi, Bohicon, Porto-Novo et Parakou (Zone Nord).

Des travaux de maintenance seront menés sur le réseau électrique ce mardi 20 août. Ces travaux vont entrainer des perturbations dans la fourniture de l’électricité. Ls coupures d’électricité seront enregistrées de de 11h-15h à Kandi dans les localités de Malanville, Karimama, Guéné et environs, Abomey-Calavi (Gbétagbo, Misséssinto, Adjagbo, Agassa-Godomey, Zinvié et environs) à Bohicon et à Porto-Novo ( Houinta, Kétonou, Yagbé, Djrêrêgbé, Owodé, Sèmè-Podji, Okoun, Agongo, Djeffa, Glégbonou, Ekpê, Tchonvi, et environs).

A Sinendé, Guessou-Sud, Ina, les travaux seront menés de 10 heures à 15 heures. « Nous sommes conscients des désagréments que cela pourrait causer et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous tenons à vous assurer que ces travaux sont essentiels pour améliorer la fiabilité de notre réseau électrique », ajoute la SBEE.

19 août 2024 par ,