La Renaissance Nationale exprime son soutien au président Talon

Le parti Renaissance Nationale a réagi à l’actualité relative au coup d’Etat qui défraie la chronique depuis quelques jours. A travers un communiqué signé de la présidente, Claudine Prudencio, la formation politique de la mouvance présidentielle a exprimé son soutien au chef de l’Etat Patrice Talon. Elle a rappelé à l’occasion, « l’importance du respect des institutions de la République et des principes fondamentaux de l’État de droit ».

Lire le communiqué

Le Parti Renaissance Nationale (RN), fidèle à ses valeurs de justice, de responsabilité et d’engagement patriotique, exprime son soutien sans faille au Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, dans le cadre de la situation actuelle qui anime les débats publics. En tant que parti politique œuvrant pour la stabilité institutionnelle et le progrès de notre nation, nous rappelons l’importance du respect des institutions de la République et des principes fondamentaux de l’État de droit. Nous invitons l’opinion publique à garder confiance en nos institutions, qui seules sont habilitées à apprécier et juger les situations en toute transparence et impartialité. Le Parti Renaissance Nationale appelle à la retenue et à la vigilance face aux interprétations et aux spéculations, qui pourraient nuire à l’unité nationale et à l’image de notre pays. Dans ce contexte, il est crucial de préserver un climat de paix et de sérénité pour permettre aux institutions compétentes de traiter cette affaire avec professionnalisme et rigueur. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir toutes les initiatives qui visent à renforcer la démocratie, la justice et le développement du Bénin, et nous restons convaincus que les actions du Président Patrice Guillaume Athanase Talon sont guidées par l’intérêt supérieur de la Nation.

Fait à Cotonou, le 25 septembre 2024

Claudine Afiavi PRUDENCIO

Présidente.

