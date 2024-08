La Promenade culinaire de Cotonou démarre le 1er novembre

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille du 1er au 10 novembre 2024, un évènement culinaire inédit. Dénommé la Promenade culinaire de Cotonou, elle se déroulera dans les restaurants participants à Cotonou et à Porto-Novo.

La Promenade culinaire de Cotonou, c’est l’évènement qui permet au public de Cotonou en environ, de s’offrir des plats à un tarif unique dans les meilleurs restaurants. Elle a lieu du 1er au 10 novembre 2024 à Cotonou et Porto-Novo.

Avec la carte de d’embarquement COWAFWEEK, les participants auront l’opportunité de gagner des billets d’avion, nuitées d’hôtels plus déjeuner, des appareils électroménagers, et divers autres lots.

Selon les organisateurs, pas de tickets à acheter ni d’inscription en avance pour participer à la Promenade culinaire de Cotonou. Il suffit de se rendre dans les restaurants participants. Au nombre de ceux-ci, NOBILA, KARE EBENE, NOVOTEL, WALDAS, AZALAÏ, NOMADE CULINAIRE, etc.

