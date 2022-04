La Poste du Bénin S.A et NSIA Vie Assurance créent Post’Assist

La Poste du Bénin S.A en partenariat avec NSIA Vie Assurance a procédé, ce mardi 26 avril 2022, au lancement d’un nouveau produit dénommé Post’Assist. Ce produit conçu pour les usagers de la poste vient alléger la peine des populations dans les moments les plus difficiles notamment l’organisation des funérailles. La cérémonie ayant consacrée le lancement commercial officiel de ce tout nouveau produit s’est déroulée à la salle de la conférence de la Direction générale de La Poste à Cotonou. Elle a été rehaussée par la présence de la Directrice générale de La Poste, Prof Judith Glidja Tchiakpè, du Président du Conseil d’administration, Emilien Ahouidji Egbako, du Directeur général de NSIA Vie Assurance, Magloire Dotchamou et d’autres personnalités et cadres des deux institutions.

Elle est désormais plus proches de ses usagers dans leurs familles. La Poste du Bénin S.A, sensible et consciente des réalités des populations, ne se contente plus d’être une structure qui ouvre des comptes ou qui offre des crédits. En partenariat avec NSIA Vie Assurance, elle a conçu et mis sur le marché, ce mardi 26 avril 2022, son tout nouveau produit dénommé Post’Assist pour secourir et porter assistance à ses clients qui, pour la plupart, se retrouvent dans l’incapacité de faire face aux premières dépenses relatives aux obsèques.

Dans son allocution à l’occasion de la cérémonie de lancement, la Directrice générale de La Poste du Bénin S.A a rappelé l’intérêt d’assister les couches sociales les plus vulnérables si l’on veut promouvoir le bien-être social et résorber la précarité. « C’est un triste constat qu’à la peine morale, que la perte d’un être cher génère, s’ajoute l’insuffisance et parfois la quasi inexistence de ressources financières pour organiser les obsèques », déplore le professeur Judith Glidja Tchiakpè.

« C’est donc pour régler ce problème, que La Poste du Bénin S.A, dans son rôle d’entreprise citoyenne, a décidé de porter, au profit des populations béninoises, Post’ Assist, fruit du partenariat entre NSIA Vie Assurance et la Poste du Bénin pour alléger la peine de nos clients dans les moments difficiles », a affirmé la Directrice générale.

Ainsi, avec plus de six cent mille (600.000) abonnés de la Caisse nationale d’épargne (CNE), La Poste, à travers ce produit qui couvre tous les titulaires de compte CNE âgés de 18 ans à 64 ans pour les assurés principaux et de 18 ans à 75 ans pour les ascendants, entend apporter secours et assistance à plus d’un million (1.000.000) de personnes indirectes sur toute l’étendue du territoire national.

En invitant les populations notamment tous les titulaires de compte CNE à souscrire à Post’Assist, la DG Judith Glidja Tchiakpè, n’a pas manqué de mentionner les nombreux avantages liés à cette nouvelle offre. « Avec Post’Assist vous pouvez bénéficier, à partir d’un prélèvement annuel de 5000 franc CFA, d’une assistance financière allant jusqu’à 600.000 francs CFA à raison de 150.000 francs CFA par parent pour l’organisation des funérailles de décès en cas de décès d’un proche (père, mère, beau-père belle-mère). Ce produit est également valable en cas d’invalidité définitive et ouvert à toute personne remplissant les conditions de souscription » a-t-elle étayé ».

Elle a également exprimé toute sa gratitude au Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon et son gouvernement pour les nombreux efforts consentis pour la promotion du bien-être de chaque béninois et pour la réduction de la pauvreté.

Pour le Directeur Général de NSIA Vie Assurance, M. Magloire Dotchamou, cette cérémonie marque une étape supplémentaire entre La Poste et le groupe NSIA, qui collaborent depuis 2015 pour l’épanouissement et l’inclusion sociale et financière des couches vulnérables à travers les différentes offres.

A l’en croire, Post’Assist va désormais permettre de préserver l’épargne des usagers de La Poste, qui vont avoir une situation difficile de décès dans leur famille parce qu’ils ne vont plus aller puiser dans leurs épargnes pour faire face aux dépenses mortuaires. En rappelant les axes du partenariat entre son institution et La Poste du Bénin S.A, il a souhaité que cette dynamique soit renforcée pour que les populations du Bénin notamment les usagers de La Poste puissent voir une amélioration dans leur vie.

C’est M. Emilien Ahouidji Egbako, Président du Conseil d’administration de La Poste du Bénin S.A qui a lancé officiellement cette campagne commerciale. Dans son discours de lancement, il a marqué son entière disponibilité à soutenir toute action visant la promotion et le développement de Post’Assist avant de prier les populations notamment les titulaires des comptes CNE à souscrire à ce produit conçu pour eux aux fins de contribuer à l’amélioration de l’inclusion sociale et financière des populations béninoises.

Juliette MITONHOUN

27 avril 2022 par