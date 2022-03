La Police environnementale désormais sous la tutelle de l’ABE

La Police environnementale est désormais sous la tutelle de l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE). Elle a reçu à ce titre, un lot de matériels et d’équipements de l’ABE vendredi 18 mars dernier.

La Police environnementale outillée pour mieux accomplir sa mission. Elle a reçu, vendredi dernier, de l’ABE un lot d’équipements et matériels composé d’ordinateurs portables, des sonomètres, des enregistreurs audio, des caméscopes, des chaussures de sécurité, bouchons d’oreilles, et autres matériels.

La Police environnementale, créée en 1996, a pour mission la protection de l’environnement, des personnes, et la santé publique.

F. A. A.

