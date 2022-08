La Pendjari et le W-Bénin mieux gérés selon les résultats d’évaluation IMET

La campagne d’évaluation IMET des Parcs nationaux du WAP a eu lieu en mai et juin 2022, respectivement à Kandi pour le W-Bénin, à Natitingou pour le Parc Pendjari et à Niamey pour les parcs nationaux du W du Burkina Faso et du Niger.

Les parties prenantes à la gestion de ces aires protégées se sont retrouvées pour évaluer l’efficacité de la gestion des aires protégées sur la base de l’outil IMET-2 (Integrated Management Effectiveness Tool). Conduite sous la supervision des Experts de l’UICN, IMET offre ainsi aux gestionnaires les éléments nécessaires pour analyser collectivement la situation, identifier les forces et les faiblesses, ainsi que les menaces, tout en soutenant l’élaboration des améliorations nécessaires pour atteindre les objectifs et les cibles.

Selon le classement qui se dégage, les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin viennent en tête en matière d’efficacité dans la gestion avec respectivement 87.3 sur 100 pour contre 78,2 sur 100 en 2019 pour la Pendjari. Le Parc national W-Bénin passé sous la gestion d’African Parks en 2020 a obtenu un score de 75,95 sur 100.

Les scores issus de l’évaluation IMET pour l’ensemble des indicateurs permettent d’opérer le classement ci-dessous pour l’ensemble des Parcs du Complexe.

De façon spécifique, il s’agira en ce qui concerne le Parc national de la Pendjari, de l’actualisation des limites du complexe avec l’intégration de la zone Séri, l’exécution d’une procédure d’actualisation au niveau du MAB -UNESCO et la poursuite du partage d’informations aux AVIGREF et aux Communes riveraines, sur le plan de travail de l’équipe de gestion du parc.

Quant au Parc national W-Bénin, il a été recommandé notamment l’élaboration d’un plan d’utilisation des terres, la cartographie des différentes formations végétales, l’élaboration d’outils intégrant le changement climatique, la réalisation de l’inventaire annuel de la faune aviaire, la dynamisation des AVIGREF, etc.

Malgré les défis sécuritaires, les résultats obtenus à l’issue de cette évaluation sont satisfaisants au regard des scores atteints. Toutefois, des objectifs ont été formulés pour cibler les points de faiblesse identifiées, dans la planification et la mise en œuvre des activités de gestion de l’aire protégée notamment l’amélioration de la situation sécuritaire au niveau de chacun des parcs.

L’outil IMET est un outil d’aide à la décision destiné à faire avancer le processus de planification-suivi-évaluation pour améliorer l’efficacité de la gestion des aires protégées. Il se présente sous la forme d’une application informatique qui permet de recueillir, organiser et visualiser les données relatives aux aires protégées pour en faciliter l’analyse et orienter la prise de décisions pour la planification, la gestion et l’organisation des opérations.

Quelques images

23 août 2022 par