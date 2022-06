La PRMP et son SP exclus de la commande publique

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Klouékanmè, Richard Otodji et Narcisse Akpla, Secrétaire Permanent de la PRMP sont exclus de la commande publique pour une période de cinq (05) à compter du 13 juin 2022 à la suite d’irrégularités relevées dans la procédure d’un appel d’offres.

L’Autorité Régulation des Marchés Publics (ARMP) a sanctionné à travers une décision en date du 02 juin 2022 la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Klouékanmè, Richard Otodji et Narcisse Akpla, Secrétaire Permanent de la PRMP.

Cette décision fait suite à un un recours du sieur Oscar Amadji, qui n’a pu entrer en possession du Dossier d’Appel d’Offres relatif à la construction d’une clôture de 75 mètres linéaires au profit de l’Ecole Maternelle de Klouékanmè centre, d’un module de latrines de quatre cabines à l’EPP Klouékanmè Centre ; d’une clôture de 1030 mètres linéaires au complexe scolaire de Hondji centre et d’une clôture de 455 mètres linéaires au centre de santé d’Ahogbèya.

Selon la décision de l’ARMP l’avis d’appel d’offres n’a pas été publié dans le quotidien de service public comme recommandé par le Code des marchés publics. La PRMP et son SP ont méconnu plusieurs dispositions législatives et réglementaires des marchés publics notamment celles relatives aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Par conséquent, l’ARMP ordonne l’annulation de la procédure de l’appel d’offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Klouékanmè, Richard Otodji et Narcisse Akpla, Secrétaire Permanent de la PRMP sont exclus de la commande publique pour une période de cinq (05) à compter du 13 juin 2022.

« Pendant cette période, les intéressés ne peuvent exercer aucune fonction dans la chaîne de la commande publique au sein de l’administration publique ou dans les projets sur financement extérieur au Bénin, ni postuler à des marchés publics à titre de consultant individuel ou personnel ou en groupement », précise l’ARMP.

