Parakou abrite les manifestations

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Mèwanou assistée de son collègue de la Santé, Benjamin Hounkpatin étaient ce samedi 14 Décembre 2019, à la mairie de Parakou. Ensemble, ils ont présidé, la cérémonie entrant dans le cadre de la 29ème édition de la Journée Internationale des Personnes âgées (JIPA).

La manifestation s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont trois élus de la 8ème législature conduite par la Première Vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Mariam Chabi Talata, du Préfet du Borgou, du maire de Parakou, Charles Toko, des autorités départementales et communales à divers niveaux du Borgou et des personnes de troisième âge venus nombreux.

« Vers une égalité entre les tranches d’âge ». Tel est le thème choisi pour la célébration de la 29ème édition de la JIPA.

« L’avancement en âge ne constitue pas un prétexte pour la perte des prérogatives d’accès aux besoins essentiels », a déclaré le ministre des affaires sociales. Véronique Tognifodé Mèwanou a donc opté pour le renforcement du cadre juridique et réglementaire. C’est dans ce sens qu’elle a initié la loi relative à l’accès des personnes âgées aux services sociaux de base.

La ministre exhorté tous les acteurs de la protection des droits des personnes âgées à plus d’engagement et d’actions pour mieux les accompagner et lutter contre leur isolement. Selon elle, la vieillesse doit être appréhendée comme une potentialité à préserver et non comme un fardeau. Pour elle, il faut créer les conditions nécessaires pour que, véritablement, le vieillissement rime avec plein épanouissement. Cette cérémonie fait suite à une campagne lancée par les ministres sur le dépistage visuel et de la cataracte au profit des populations de la ville de Parakou.

G.A.

16 décembre 2019 par