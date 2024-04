La Loterie Nationale du Bénin fait des heureux gagnants

La Loterie Nationale du Bénin S.A a clôturé, ce samedi 6 avril 2024, la grande promotion des tickets non gagnants du jeu loto 5/90, dans une ambiance festive au carrefour Djidjè à Cotonou. C’est à travers le 5e tirage et la remise des lots aux gagnants du 4e tirage.

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) continue de faire des heureux gagnants dans le cadre de la grande promotion des tickets non gagnants au loto 5/90. Le public est sorti massivement pour assister au 5e tirage organisé au carrefour Djidjè à Cotonou. Les différents tirages ont été faits sous la supervision d’un huissier de justice. 35 parieurs dont les numéros ont été tirés au sort recevront des sacs de voyage ; 50 des pagnes Wax Hollandais, 23 des réchauds à gaz de trois feux, 17 des bols de série de trois pièces et 10 des bols de série de quatre pièces. Il y a eu aussi les tirages ayant permis aux parieurs de gagner 4 motos hommes et 6 motos dames.

Le loto 5/90 est un jeu de hasard qui consiste à tirer successivement au sort 5 boules parmi 90 numérotés de 1 à 90. Parmi les 90 boules, 5 sont tirées au sort à l’aide d’une machine chaque fois que le jeu est organisé.

Pour le bonheur de ses clients, la LNB S.A a initié une grande promotion des tickets non gagnants d’un montant de 10.000 FCFA et plus. Pour y prendre part, les parieurs échangent leurs tickets non gagnants contre les titres de participation pré numérotés dans les points agréés de la LNB S.A. Les tirages publics ont permis aux parieurs de gagner de nombreux lots.

« Le 5e tirage marque la fin de la grande promotion des tickets non gagnants du jeu loto 5/50 et lance la rentrée commerciale 2024 », a déclaré le Directeur Commercial et Marketing de la LNB S.A. Selon Espéra Gandaho, le loto 5/90 permet de gagner tous les jours. Le tirage de ce jeu se fait trois fois par jour soit le premier à 11 heures, le deuxième à 14 heures et le troisième à 18 heures. « Si vous gagnez, vous êtes payés systématiquement », a-t-il indiqué. Au cours de l’année 2024, informe Espéra Gandaho, il y aura beaucoup de lots à gagner.

Le Directeur Commercial et Marketing de la LNB S.A a lancé un appel à l’endroit des parieurs et futurs joueurs. « Je voudrais demander à nos clients de continuer à jouer. Ceux qui ne jouent pas encore, je leur demande de commencer par faire le geste utile. Tous les jours à la Loterie Nationale du Bénin, c’est une fête », a-t-il ajouté.

Le Directeur Commercial et Marketing et le Chef d’agence régional Atlantique /Littoral de la LNB S.A Serge Smith ont ensuite procédé à la remise de motos aux gagnants du 4e tirage de la grande promotion du loto 5/90.

Gagnant d’une moto, Victorin Tonou est heureux d’avoir remporté ce gros lot de la grande promotion du loto 5/90. « Je suis fier, ça m’enchante (…). Que chacun tente sa chance au moins une fois en passant. Jouez pour avoir la chance de gagner comme moi », a-t-il déclaré.

La soirée de clôture de la grande promotion du loto 5/90 a été marquée par des jeux divers, des animations et distributions de gadgets. Les artistes tels que Tarzan MC Gang et Ricos Campos ont émerveillé le public à travers leurs prestations.

Akpédjé Ayosso

