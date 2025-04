La Loi sur la chefferie traditionnelle promulguée

La loi n°2025-09 du 03 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle adoptée le 13 mars 2025 à l’Assemblée nationale, a été promulguée. Ce nouveau cadre juridique accorde une reconnaissance légale aux autorités traditionnelles. La loi distingue trois types de chefferies : Royaumes dont 16 sont officiellement reconnus ; Chefferies supérieures dont 80 à pouvoir moyennement centralisé et 10 Chefferies coutumières à pouvoir non centralisé. Des voix s’étaient élevées contre la non prise en compte de certaines chefferies traditionnelles espérant une révision. Les espoirs s’estompent avec cette promulgation. Voici la Loi en intégralité.

