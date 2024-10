La Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) a organisé du 23 au 25 octobre 2024, à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo, deux séminaires de formation des promoteurs des médias en ligne.

Les capacités des participants ont été renforcés sur le respect du contenu des cahiers de charges et des conventions, et le traitement et la diffusion des informations en contexte sensible.

LES OBLIGATIONS DES PROMOTEURS DES MÉDIAS EN LIGNE

