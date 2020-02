La HAAC invite les médias au respect des normes

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti, entouré des conseillers de l’institution a tenu une séance mercredi 12 février 2020 à Cotonou. Au menu des travaux, la décision N°20-008/HAAC du 5 février 2020. A travers cette décision, l’institution chargée de la régulation des médias au Bénin exhorte les professionnels des médias à plus de professionnalisme, de la période allant de la précampagne à la campagne électorale pour les prochaines élections locales, communales et municipales.

Le conseiller Fernand Gbaguidi a exposé certaines dispositions de la décision.

L’article 1er selon lui, « réglemente, à titre exclusif, dans la perspective des élections communales et municipales de l’année 2020, toutes les activités des médias, tous secteurs confondus, pendant la période de précampagne ».

La précampagne couvre la période du 05 février à 00 heure au 30 avril 2020 à minuit. Durant cette période, il est formellement interdit à tous les médias la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif aux élections communales et municipales de l’année 2020 conformément à l’article 47 du code électoral de la République du Bénin.

Les médias sont habilités à diffuser « tout élément relatif aux élections communales et municipales de l’année 2020, notamment les rencontres d’échange et d’information, les déclarations d’adhésion et les cérémonies d’installation des cellules des partis politiques, les communiqués et avis de réunion des partis politiques » pendant la période de précampagne.

Le président de la HAAC a indiqué au cours de la séance qu’il « est donc impérieux pour chacun et pour tous, que pendant cette période de pré-campagne électorale, toutes les précautions soient prises par les promoteurs des médias afin que le traitement et la diffusion des informations respectent les dispositions réglementaires ».

F. A. A.

