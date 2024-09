La HAAC en session ordinaire

La deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) s’est ouverte ce jeudi 19 septembre 2024 au siège de l’institution.

Plusieurs dossiers dont l’étude des plaintes reçues ; la reprise des auditions publiques ; le prolongement des conventions des médias en règle ; l’étude des demandes de fréquence en attente ; etc. sont les dossiers inscrits à l’ordre de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

A l’ouverture de la session, jeudi 19 septembre 2024, le président de la HAAC a invité ses collègues conseillers à œuvrer pour l’amélioration du travail administratif et technique pour une HAAC crédible et patriotique au service de la nation béninoise et du secteur des médias.

Les travaux sont prévus pour durer quatre mois.

