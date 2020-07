La Grande Nuit de l’Indépendance et des trophées Cauri ce jeudi

L’institut Manus-Fran.C.E organise ce jeudi 30 juillet 2020 à l’Hôtel Azalaï de Cotonou la « Grande nuit de l’indépendance » spéciale 60 ans et la cérémonie de distinction et de remise des Trophées « Cauri National » d’honneur, d’Excellence et du Mérite.

L’évènement qui a pour parrain Maître Alain Orounla ministre de la communication et porte-parole du gouvernement est co-organisé par M. Augustin Tabé Gbian Président du Conseil Économique et Social. Il s’agit d’un dîner de gala et de débat qui réunira plusieurs personnalités politiques nationales et étrangères, opérateurs économiques et intellectuels.

Au cours de la soirée, l’Institut Manus-Fran.C.E va distinguer plusieurs personnalités à travers la remise des trophées « Cauri National » d’honneur, d’Excellence et du Mérite.

L’Institut Manus-Fran.C.E a pour président d’honneur le Prof. René Derlin Zinsou. Il est également le Président du Conseil d’Administration de l’Institut Manus-Frans.C.E. Les ’’trophées Cauri’’ ont pour but de célébrer les lauréats prestigieux dans leurs domaines respectifs.

A.A.A

30 juillet 2020 par