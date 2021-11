La Fondation de Moov Africa et les boulangers défendent les droits de l’enfant

La Fondation de Moov Africa en partenariat avec les Boulangers et Pâtissiers célèbrent, dans le cadre de l’initiative ‘’main dans la main’’, la journée mondiale des droits de l’enfant, édition 2021, par des dons aux orphelinats et écoles primaires publiques.

Des kits scolaires complets composés de cahiers, ardoise, stylos, crayons de couleur, boîtes de craies, pot de colle, vrai dessinateur, trousse, et autres ont été offerts à tous les apprenants de l’école primaire publique de Sèkandji 3, vendredi 19 novembre 2021. La cérémonie de remise officielle du don a été organisée en présence des élèves, enseignants et membres du bureau de l’Association des parents d’élève de l’école primaire publique de Sèkandji 3.

Selon Dolorès Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation de Moov Africa, les dons s’inscrivent dans le cadre de l’initiative ‘’main dans la main’’ lancée par la Fondation Moov Africa.

« C’est dans le cadre de l’initiative ‘’main dans la main’’ que nous avons sollicité les Boulangers et Pâtissiers qui ont répondu spontanément et favorablement en une semaine et se sont mobilisés (…). Donc la Fondation Moov Africa a amené les fournitures et l’Association des Boulangers et Pâtissiers a amené le pain. Nous nous engageons comme ça aussi bien pour l’éducation que pour une alimentation saine pour les enfants dans le cadre de l’initiative ‘’main dans la main’’ », a indiqué Dolorès Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation de Moov Africa, lors de la remise des fournitures scolaires.

Les fournitures sont distribuées dans les écoles et le pain dans les orphelinats dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des droits de l’enfant, précise la secrétaire exécutive. L’éducation fait partie intégrante des droits de l’enfant, selon Servair Codjo Padonou, Président de l’Association des Boulangers et Pâtissiers qui ajoute que « chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ». « C’est une très grande joie pour nous d’être parmi vous ce matin et pour dire comme les Anglais : ‘’together we can’’ donc ‘’quand on est ensemble, on peut’’ », a confié le Président de l’Association des Boulangers et Pâtissiers. Procédant à la réception symbolique des fournitures, Adolphe Hounvènou, Directeur de l’école primaire publique Sèkandji 3 a prié pour les donateurs. « On ne peut que remercier Moov Africa et l’Association des Boulangers et Pâtissiers pour ce geste. Nous allons prier que Moov Africa ait le monopole sur les autres réseaux GSM durant toute l’éternité et aussi beaucoup de progrès pour les boulangers », a indiqué Adolphe Hounvènou.

Les fournitures seront utiles car il y a encore des enfants sans fournitures ou bien avec des fournitures à moitié, a précisé le directeur. « Ce que vous venez d’offrir nous apporte la joie au cœur », a ajouté Benoît Kakpo, vice-président de l’Association des parents d’élèves de l’école primaire publique Sèkandji 3, qui a exprimé ses remerciements aux donateurs.



Plus de 1000 enfants à rendre heureux

Il n’y a pas que l’EPP Sèkandji 3 qui bénéficie de dons. « Plus de 1000 enfants seront heureux aujourd’hui et nous allons continuer les prochains jours. Nous n’allons pas nous en arrêter là. Toute la semaine prochaine encore, nous continueront à célébrer la journée mondiale des droits de l’enfant », a promis Dolorès Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation de Moov Africa.

C’est le même engagement du côté des Boulangers qui l’ont fait savoir par la voix de leur président. « On s’est mobilisé, on a donné. Je crois que nous pouvons et nous sommes capables (…). Si vous me dites demain, on va donner 1000, 5000 ou 10.000 pains aux enfants, moi je suis capable de le faire (… ). Nous allons continuer, nous allons mettre tous les moyens qu’il faut pour que cela se pérennise davantage et après que ça soit étendu aussi à d’autres communes, à d’autres départements (…). Je prends l’engagement par rapport à ça que chaque fois que vous nous sollicitez, nous serons disponibles à vos côtés », s’est engagé Servair Codjo Padonou, Président de l’Association des Boulangers et Pâtissiers.

Le directeur de l’EPP Sèkandji 3 et le Bureau de l’association des parents d’élèves ont saisi l’occasion pour présenter des doléances. L’école est sans clôture, sans eau potable et manque d’enseignants (...).

Marc MENSAH

19 novembre 2021 par