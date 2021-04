La Fondation MTN inaugure un poste de lavage des mains à l’EPP Bazounkpa

L’Ecole Primaire Publique de Bazounkpa située dans la commune de Ouidah bénéficie désormais d’un poste de lavage des mains grâce au partenariat entre la Fondation MTN et l’ONG Aide et Action International. La cérémonie de mise en service s’est déroulée ce jeudi 15 avril 2021 en présence des responsables du réseau MTN, de la deuxième adjointe au maire de Ouidah, des responsables de l’établissement, des parents et des autorités locales.

Après les écoles primaires de Gonfandji à Zè et de Togbin à Zogbodomey, la Fondation MTN en partenariat avec l’ONG Aide et Action International met en service des ouvrages d’eau à l’EPP de Bazounkpa. Il s’agit d’un point d’eau branché au réseau d’adduction d’eau villageoise situé à proximité et d’un poste de lavage de mains muni de quatre robinets en matériaux définitifs raccordé au point d’eau.

Selon le représentant de l’ONG Aide et Action M. Justin Akpo, les ouvrages ont été réalisés dans le cadre du micro projet ‘’Accès à l’eau potable’’. Le but est de contribuer non seulement à l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement dans les écoles mais aussi de réduire la propagation du Covid-19.

Avec le concours des services d’hygiène de la commune, informe-t-il, les écoliers et les autres usagers de l’école ont reçu des formations sur les techniques de lavage des mains et d’utilisation optimale de l’eau.

« L’usage desdits ouvrages évitera à nos apprenants la corvée quotidienne de l’eau qui empiète sur le temps d’apprentissage dans les classes et facilitera également de façon aisée le lavage des mains avant de manger et à la sortie des toilettes », a déclaré la directrice de l’EPP Bazounkpa, Espérance Adjinakou. Elle a remercié la Fondation MTN pour ces ouvrages d’eau qui permettront aux apprenants et aux enseignants de se protéger du Covid-19 en se lavant régulièrement les mains.

Six écoles bénéficiaires de points d’eau

Dans sa mission d’améliorer les conditions de vie des couches défavorisées, la Fondation MTN a intensifié ses actions depuis l’avènement de la pandémie du Covid-19. Selon le directeur de la Fondation MTN Jean-Claude Akogbéto, le projet d’accès à l’eau potable cible six écoles primaires publiques situées dans les communes de Ouidah, Zè, Zogbodomey, Zagnanado, Zogbodomey, N’Dali et Nikki. D’un coût global de 10 millions de FCFA, ce projet permet à près de 3000 élèves, enseignants et parents d’élèves d’avoir l’accès à l’eau et de respecter l’observance des mesures barrières Covi-19.

Au nom des écoliers de l’EPP, Marie Grâce Kpossaton a remercié la Fondation MTN et l’ONG Aide et Action pour cette œuvre utile. « Revenez quand vous voulez et vous serez agréablement surpris de voir le point d’eau et le poste de lavage des mains toujours propres et bien entretenus », a ajouté la représentante des écoliers.

Pour la deuxième adjointe au maire de Ouidah Sabine Fourn, « c’est un acte de grande générosité qui vient combler un grand vide dans la vie scolaire des écoliers du village de Bazounkpa ». Face aux besoins énormes du système éducatif béninois souligne-t-elle, le soutien des ONG et des partenaires constitue pour nous les élus locaux ayant la charge du développement local une opportunité très appréciable.

« Je suis convaincue que votre engagement à nos côtés impactera positivement l’école béninoise et nous aurons ainsi des enfants bien formés pour une nation béninoise prospère », a affirmé l’adjointe au maire Sabine Fourn.

Le Secrétaire général du bureau de l’APE Bazounkpa, le chef d’arrondissement de Pahou Ghislain Fidégnon et le représentant de la région pédagogique 10 ont promis de veiller au bon usage des ouvrages d’eau. La cérémonie meublée de plusieurs prestations a aussi permis de primer les six meilleurs élèves de l’EPP de Bazounkpa.

A.A.A

15 avril 2021 par